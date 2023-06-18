RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Блінкен прилетів до Пекіна. Це перший візит держсекретаря США у Китай з 2018 року

Этот материал также доступен на русском
18.06.2023, 08:12
Блінкен прилетів до Пекіна. Це перший візит держсекретаря США у Китай з 2018 року - Фото
Фото: EPA

У неділю почався перший візит до Китаю державного секретаря США Ентоні Блінкена, пише Reuters.

Блінкен мав приїхати до Китаю ще в лютому, але тоді візит скасували через китайську шпигунську кулю, яка залетіла на територію США. Китай стверджує, що куля призначалася для метеорологічних спостережень, але цей інцидент серйозно зашкодив його відносинам зі США. Куля пролетіла над континентальною частиною США та була збита американським військовим літаком.

Блінкен – найбільш високопоставлений американський чиновник, що приїхав до Кита з візитом з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена. Востаннє державний секретар США відвідував цю країну ще у 2018 році, тоді цю посаду обіймав Майк Помпео.

У програмі візиту Блінкена – зустрічі з китайськими чиновниками, в тому числі з міністром закордонних справ Цінь Ґаном та головним дипломатом Китаю Ван І. Чи буде зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпінем, поки що не відомо.

Основна задача Блінкена – розморозити дипломатичні контакти після лютневого інциденту.

Очікується, що після візиту Блінкена до Китаю можуть поїхати міністерка фінансів Джанет Єллен та міністерка торгівлі Джина Раймондо. Поїздка державного секретаря також може створити основу для майбутньої зустрічі Байдена і Сі у найближчі місяці.

У п'ятницю, виступаючи на пресконференції, Блінкен сказав, що його поїздка має три основні цілі: створення механізму врегулювання криз, просування інтересів США та їхніх союзників, а також вивчення сфер потенційної співпраці.

"Якщо ми хочемо бути впевненими, – а ми хочемо, – щоб наша конкуренція з Китаєм не переросла в конфлікт, починати треба зі спілкування", – сказав він.

Блінкен сказав також, що порушуватиме питання громадян США, затриманих у Китаї за звинуваченнями, які Штати вважають політично вмотивованими.

  • 2 червня видання Financial Times повідомило, що директор ЦРУ нібито таємно відвідав Китай минулого місяця, щоб "розморозити" відносини між державами.

Читайте також: Байден заявив, що зустрінеться із Сі Цзіньпіном "рано чи пізно"

Андрій Водяний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
китайсшаентоні блінкен
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 