Блінкен прилетів до Пекіна. Це перший візит держсекретаря США у Китай з 2018 року

У неділю почався перший візит до Китаю державного секретаря США Ентоні Блінкена, пише Reuters.

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Блінкен мав приїхати до Китаю ще в лютому, але тоді візит скасували через китайську шпигунську кулю, яка залетіла на територію США. Китай стверджує, що куля призначалася для метеорологічних спостережень, але цей інцидент серйозно зашкодив його відносинам зі США. Куля пролетіла над континентальною частиною США та була збита американським військовим літаком.

Блінкен – найбільш високопоставлений американський чиновник, що приїхав до Кита з візитом з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена. Востаннє державний секретар США відвідував цю країну ще у 2018 році, тоді цю посаду обіймав Майк Помпео.

У програмі візиту Блінкена – зустрічі з китайськими чиновниками, в тому числі з міністром закордонних справ Цінь Ґаном та головним дипломатом Китаю Ван І. Чи буде зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпінем, поки що не відомо.

Основна задача Блінкена – розморозити дипломатичні контакти після лютневого інциденту.

Очікується, що після візиту Блінкена до Китаю можуть поїхати міністерка фінансів Джанет Єллен та міністерка торгівлі Джина Раймондо. Поїздка державного секретаря також може створити основу для майбутньої зустрічі Байдена і Сі у найближчі місяці.

У п'ятницю, виступаючи на пресконференції, Блінкен сказав, що його поїздка має три основні цілі: створення механізму врегулювання криз, просування інтересів США та їхніх союзників, а також вивчення сфер потенційної співпраці.

"Якщо ми хочемо бути впевненими, – а ми хочемо, – щоб наша конкуренція з Китаєм не переросла в конфлікт, починати треба зі спілкування", – сказав він.

Блінкен сказав також, що порушуватиме питання громадян США, затриманих у Китаї за звинуваченнями, які Штати вважають політично вмотивованими.

2 червня видання Financial Times повідомило, що директор ЦРУ нібито таємно відвідав Китай минулого місяця, щоб "розморозити" відносини між державами.

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