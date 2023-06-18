Блинкен прилетел в Пекин. Это первый визит госсекретаря США в Китай с 2018 года

В воскресенье начался первый визит в Китай государственного секретаря США Энтони Блинкена, пишет Reuters.

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Блинкен должен был приехать в Китай еще в феврале, но тогда визит отменили из-за залетевшего на территорию США китайского шпионского шара . Китай утверждает, что шар предназначался для метеорологических наблюдений, но этот инцидент серьезно помешал его отношениям с США. Шар пролетел над континентальной частью США и был сбит американским военным самолетом.

Блинкен – самый высокопоставленный американский чиновник, приехавший в Китай с визитом с момента вступления в должность президента Джо Байдена. Последний раз государственный секретарь США посещал эту страну еще в 2018 году, тогда этот пост занимал Майк Помпео.

В программе визита Блинкена – встречи с китайскими чиновниками, в том числе с министром иностранных дел Цинь Ганом и главным дипломатом Китая Ван И. Будет ли встреча с лидером КНР Си Цзиньпинем, пока неизвестно.

Основная задача Блинкена – разморозить дипломатические контакты после февральского инцидента.

Ожидается, что после визита Блинкена в Китай могут поехать министр финансов Джанет Йеллен и министр торговли Джина Раймондо. Поездка госсекретаря также может создать основу для предстоящей встречи Байдена и Си в ближайшие месяцы.

В пятницу, выступая на пресс-конференции, Блинкен сказал, что его поездка имеет три основные цели: создание механизма урегулирования кризисов, продвижение интересов США и их союзников, а также изучение сфер потенциального сотрудничества.

"Если мы хотим быть уверенными, – а мы хотим, – чтобы наша конкуренция с Китаем не переросла в конфликт, начинать надо с общения", – сказал он.

Блинкен сказал также, что будет поднимать вопрос граждан США, задержанных в Китае по обвинениям, которые Штаты считают политически мотивированными.

2 июня издание Financial Times сообщило, что директор ЦРУ якобы тайно посетил Китай в прошлом месяце, чтобы "разморозить" отношения между государствами.

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