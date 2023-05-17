Байден заявил, что встретится с Си Цзиньпином "рано или поздно"

Президент США Джо Байден заявил, что встретится с главой Китая Си Цзиньпином, но не сообщил когда именно. Об этом сообщает агентство Reuters.

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"Независимо от того, скоро это или нет, мы встретимся", – сказал Байден,

Он рассказал об этом во время ответа на вопросы журналистов перед отъездом в Японию на встречу G7.

Последний раз президент США и лидер Китая встречались 14 ноября 2022 года во время саммита G20 в Индонезии.

На этой встрече обсуждали войну России против Украины и то, что Китай должен влиять на РФ.

Тогда оба лидера согласились, что использование ядерного оружия недопустимо.

8 мая 2023 года в МИД Китая заявили, что "крайне важно" стабилизировать отношения с США, но рассказали об "ошибках" Вашингтона.

9 мая в Госдепартаменте США отметили, что Китай должен слышать не только россиян, но и украинцев по урегулированию войны России против Украины.

15 мая представитель Белого дома сообщил, что в США не видят признаков того, что Китай поставляет оружие РФ.

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