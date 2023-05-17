Байден заявил, что встретится с Си Цзиньпином "рано или поздно"
17.05.2023, 19:01
Джо Байден (фото: EPA)
Президент США Джо Байден заявил, что встретится с главой Китая Си Цзиньпином, но не сообщил когда именно. Об этом сообщает агентство Reuters.
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"Независимо от того, скоро это или нет, мы встретимся", – сказал Байден,
Он рассказал об этом во время ответа на вопросы журналистов перед отъездом в Японию на встречу G7.
Последний раз президент США и лидер Китая встречались 14 ноября 2022 года во время саммита G20 в Индонезии.
На этой встрече обсуждали войну России против Украины и то, что Китай должен влиять на РФ.
Тогда оба лидера согласились, что использование ядерного оружия недопустимо.
- 8 мая 2023 года в МИД Китая заявили, что "крайне важно" стабилизировать отношения с США, но рассказали об "ошибках" Вашингтона.
- 9 мая в Госдепартаменте США отметили, что Китай должен слышать не только россиян, но и украинцев по урегулированию войны России против Украины.
- 15 мая представитель Белого дома сообщил, что в США не видят признаков того, что Китай поставляет оружие РФ.
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