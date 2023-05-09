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США: Китай должен услышать Украину, а не только Россию. Нужно больше смотреть на действия

Цей матеріал також доступний українською
09.05.2023, 11:02
США: Китай должен услышать Украину, а не только Россию. Нужно больше смотреть на действия - Фото
Ведант Патель (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США заявили, что Китай должен слышать не только россиян, но и украинцев, касаясь вопроса возможного дипломатического урегулирования войны России против Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.

По его словам, любая дипломатия должна осуществляться в координации с Украиной. Он отметил, что США давно чувствовали, что Китай может сыграть роль в войне. 

"Мы твердо убеждены, что КНР необходимо услышать не только россиян, но и наших украинских партнеров. Для любой страны, которая верит в то, что территориальная целостность является важной ценностью, которой следует руководствоваться", — сказал Патель.

Он отметил, что через призму войны РФ против Украины важно помнить, что действия любой страны будут говорить громче, чем слова. 

"Условия дипломатии и переговоров — это решать Украине. Это их страна подвергается вторжению. Это их страна еженедельно подвергается атакам российских беспилотников и ракет", — подчеркнул дипломат. 

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

Читайте также: Китай направил в Украину Ли Хуэйя. Он был послом в России 10 лет и имеет награды от Путина

Дмитро Гриниченко
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Китай война переговоры госдеп ведант патель
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