США: Китай должен услышать Украину, а не только Россию. Нужно больше смотреть на действия
В Государственном департаменте США заявили, что Китай должен слышать не только россиян, но и украинцев, касаясь вопроса возможного дипломатического урегулирования войны России против Украины. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.
По его словам, любая дипломатия должна осуществляться в координации с Украиной. Он отметил, что США давно чувствовали, что Китай может сыграть роль в войне.
"Мы твердо убеждены, что КНР необходимо услышать не только россиян, но и наших украинских партнеров. Для любой страны, которая верит в то, что территориальная целостность является важной ценностью, которой следует руководствоваться", — сказал Патель.
Он отметил, что через призму войны РФ против Украины важно помнить, что действия любой страны будут говорить громче, чем слова.
"Условия дипломатии и переговоров — это решать Украине. Это их страна подвергается вторжению. Это их страна еженедельно подвергается атакам российских беспилотников и ракет", — подчеркнул дипломат.
Ранее Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина — украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.
Глава государства объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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