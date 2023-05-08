Китай говорит, что "крайне важно" стабилизировать отношения с США. Заявляют об "ошибках"

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Пекину "крайне важно" стабилизировать отношения с США. Об этом он сообщил на встрече с американским послом в КНР Николасом Бернсом, передает агентство Reuters.

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По его словам, США должны "скорректировать" свое отношение к вопросу Тайваня, а также не разрушать принцип "единого Китая".

"С тех пор ряд ошибочных слов и действий США подорвал с трудом достигнутый позитивный импульс китайско-американских отношений", — сказал министр Цинь.

Он отметил, что повестка дня "диалога и сотрудничества" была подорвана и отношения между КНР и США "снова столкнулись с холодным льдом".

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировала всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении "мирного воссоединения".



Тайвань заявляет, что готов оказывать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбэй пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает также поддержку Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

8 апреля 2023 года Китай начал военные учения по окружению Тайваня после встречи спикера Палаты представителей США Кевина Маккарти с главой Китайской Республики.

В тот же день республиканец Майкл Маккол заявил, что США могут направить свои войска на Тайвань, если туда вторгнется КНР. 12 апреля лидер Китая Си Цзиньпин приказал армии сосредоточиться на военной подготовке для готовности к "реальным боевым действиям".

23 апреля МИД Франции выразил обеспокоенность в связи с заявлениями китайского посла в Париже, который усомнился в принадлежности Крыма к Украине и суверенитете постсоветских государств в целом.

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Дмитро Гриниченко

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