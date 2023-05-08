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Китай говорит, что "крайне важно" стабилизировать отношения с США. Заявляют об "ошибках"

Цей матеріал також доступний українською
08.05.2023, 12:24
Китай говорит, что
Цінь Ган (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил, что Пекину "крайне важно" стабилизировать отношения с США. Об этом он сообщил на встрече с американским послом в КНР Николасом Бернсом, передает агентство Reuters.

По его словам, США должны "скорректировать" свое отношение к вопросу Тайваня, а также не разрушать принцип "единого Китая". 

"С тех пор ряд ошибочных слов и действий США подорвал с трудом достигнутый позитивный импульс китайско-американских отношений", — сказал министр Цинь.

Он отметил, что повестка дня "диалога и сотрудничества" была подорвана и отношения между КНР и США "снова столкнулись с холодным льдом". 

СПРАВКА. Китайская Республика (Тайвань) – признанное 17 странами государство. До поражения от коммунистического режима Мао Цзэдуна в гражданской войне контролировала всю территорию Китая. С 1949 года контролирует только Тайвань и несколько небольших островов. КНР считает Тайвань своей провинцией и заявляет о стремлении "мирного воссоединения".

Тайвань заявляет, что готов оказывать вооруженное сопротивление в случае вторжения. Тайбэй пользуется мощной военной и политической поддержкой США, несмотря на отсутствие официальных военных связей, и получает также поддержку Японии, Австралии, Канады и стран Европы. Украина де-юре считает Тайвань частью КНР.

Читайте также: Глава МИД Тайваня: Китай, похоже, готовится к войне с нами

Дмитро Гриниченко
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Китай США тайвань Цинь Ган
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