Дипломатический скандал. Франция требует от КНР позицию по суверенитету бывших стран СССР

Министерство иностранных дел Франции выразило озабоченность в связи с заявлениями китайского посла в Париже, который 22 апреля усомнился в принадлежности Крыма к Украине и суверенитете постсоветских государств в целом.

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Дипломат заявил, что бывшие советские страны "не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое бы придало силу их статусу суверенных стран", а Крым якобы "изначально принадлежал России".

В МИД Франции считают, что Китай должен объяснить это заявление.

"С тревогой мы узнали о замечаниях китайского посла во Франции относительно границ страны, которые стали независимыми после развала Советского Союза в 1991 году. Китай должен сказать, отражают ли эти замечания его позицию. Мы надеемся, что это не так", – говорится в заявлении министерства для СМИ, которое опубликовал один из французских депутатов.

Министерство заявило, что Франция выражает солидарность с бывшими странами СССР, которые с распадом Союза обрели независимость после десятилетий угнетения.

"Что касается конкретно Украины, она была международно признана в пределах границ, включающих Крым, в 1991 году после распада СССР всем международным сообществом, включая Китай, как новое государство-член Организации Объединенных Наций", – заявили в Париже.

В начале апреля президент Франции Эмманюэль Макрон летал в Китай, чтобы обсудить с Си Цзиньпинем российско-украинскую войну. По данным Bloomberg, Макрон намерен предложить КНР план, который, по его мнению, может стать основой для переговоров России и Украины.

Андрій Водяний

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