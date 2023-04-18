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Макрон предложит Китаю устроить летом переговоры Украина-Россия, есть условие – Bloomberg

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 12:27
Макрон предложит Китаю устроить летом переговоры Украина-Россия, есть условие – Bloomberg - Фото
Президент Франции Эмманюэль Макрон (Фото: ua.depositphotos.com)

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить Китаю план, который, по его мнению, может стать основой для переговоров России и Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Французский лидер уже поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну работать в этом направлении с бывшим главой китайской дипломатии, ныне влиятельным членом Политбюро Ваном И.

По информации агентства, план Макрона предусматривает, что переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, "если все пойдет хорошо".

Отмечается также, что документ будет опираться на долгосрочные гарантии безопасности Украины, которые будут направлены на сдерживание России от будущих актов агрессии.

В окружении Макрона подтвердили Bloomberg, что Бонн планирует разговор с Ваном И и добавили, что союзникам сообщили о "любых" инициативах Франции.

На этой неделе главы МИД стран-членов G7 одобрили "формулу мира", предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским, которая предусматривает полный вывод всех российских войск с территории Украины.

Читайте также: Макрон не смог повлиять на позицию Си Цзиньпина относительно войны России против Украины – Politico

Олег Васьків
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Китай война переговоры франция Эмманюэль Макрон
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