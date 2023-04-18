Макрон предложит Китаю устроить летом переговоры Украина-Россия, есть условие – Bloomberg
Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить Китаю план, который, по его мнению, может стать основой для переговоров России и Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Французский лидер уже поручил своему советнику по внешней политике Эмманюэлю Бонну работать в этом направлении с бывшим главой китайской дипломатии, ныне влиятельным членом Политбюро Ваном И.
По информации агентства, план Макрона предусматривает, что переговоры между Россией и Украиной состоятся уже этим летом, "если все пойдет хорошо".
Отмечается также, что документ будет опираться на долгосрочные гарантии безопасности Украины, которые будут направлены на сдерживание России от будущих актов агрессии.
В окружении Макрона подтвердили Bloomberg, что Бонн планирует разговор с Ваном И и добавили, что союзникам сообщили о "любых" инициативах Франции.
На этой неделе главы МИД стран-членов G7 одобрили "формулу мира", предложенную украинским президентом Владимиром Зеленским, которая предусматривает полный вывод всех российских войск с территории Украины.
- 5 апреля 2023 Макрон и президент США Джо Байден договорились о привлечении Китая к ускорению завершения войны в Украине.
- 6 апреля Макрон встретился с главой КНР в Пекине.
- 8 апреля Си Цзиньпин поблагодарил Макрона за разъяснение по поводу войны России против Украины.
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