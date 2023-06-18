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Блинкен в Пекине. Договорились поддерживать контакты, глава МИД приглашен в Вашингтон

Цей матеріал також доступний українською
18.06.2023, 20:05
Блинкен в Пекине. Договорились поддерживать контакты, глава МИД приглашен в Вашингтон - Фото
Энтони Блинкен и Цинь Ган (Фото - Twitter Secretary Anthony Blinken)

Переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и главы МИД Китая Цинь Гана закончились договоренностью сторон о поддержании открытыми каналов связи. Об этом сообщил Блинкен в Twitter.

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Блинкен написал, что он обсудил с китайским коллегой, "как мы можем ответственно управлять отношениями между нашими двумя странами через открытые каналы связи".

По данным мировых медиа, переговоры Блинкена и Цинь Гана в Пекине продолжались более пяти с половиной часов. За исключением краткого сообщения Блинкена, стороны пока не делали развернутых официальных заявлений об итогах переговоров, однако известно, что Блинкен пригласил Цинь Гана запланировать ответный визит в Вашингтон во "взаимно подходящие сроки".

Согласно информации Kyodo, которое ссылается на МИД Китая, Цинь Ган предупредил Блинкена о "недопустимости вмешательства США в вопросы с Тайванем", поскольку они "являются жизненно важными интересами Китая".

Блинкен стал самым высокопоставленным официальным лицом США, посетившим  Китай после того, как  президентом США стал Джо Байден.

  • 2 июня издание Financial Times сообщило, что директор ЦРУ якобы тайно посетил Китай в прошлом месяце, чтобы "разморозить" отношения между государствами.

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Сергей Бережной
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КитайЭнтони БлинкенЦинь Ган
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