Блинкен заверил Си Цзиньпина, что США не поддерживают независимость Тайваня

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с лидером КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что Штаты не поддерживают независимость самоуправляющегося Тайваня. Его слова передает китайская телекомпания CCTV.

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"США не поддерживают независимость Тайваня и не намерены вступать в конфликт с Китаем", – сказал он.

Блинкен также подчеркнул, что "Вашингтон не стремится к новой холодной войне и не намерен прилагать никаких усилий по изменению политической системы Китая".

В свою очередь Си выразил надежду, что США и КНР "смогут преодолеть все трудности, поскольку конкуренция великих держав не отвечает веяниям времени".

Также лидер КНР заявил, что мир нуждается в "общем стабильных" отношениях между Китаем и США, добавив, что от того, смогут ли эти две страны найти правильный путь к взаимопониманию, "зависит будущее человечества", сообщило китайское государственное информагентство " Синьхуа".

Ранее Блинкен встретился с главным дипломатом КНР Ваном I, который заявил, что его страна не пойдет на уступки и компромисс по Тайваню.

Вчера, 18 июня, Блинкен встретился с главой МИД КНР Цинь Ганом. Китайский министр предупредил Блинкена о "недопустимости вмешательства США в вопрос с Тайванем", поскольку они являются "жизненно важными интересами Китая".

8 мая 2023 года в МИД Китая заявили, что "крайне важно" стабилизировать отношения с США, но рассказали об "ошибках" Вашингтона.

9 мая в Госдепартаменте США отметили, что Китай должен слышать не только россиян, но и украинцев по урегулированию войны России против Украины.

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