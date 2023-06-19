RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

КНР відмовляється йти на компроміс щодо Тайваню. Попереджає США не втручатися

Этот материал также доступен на русском
19.06.2023, 10:38
КНР відмовляється йти на компроміс щодо Тайваню. Попереджає США не втручатися - Фото
Ентоні Блінкен у Пекіні (Фото: Reuters)

Головний дипломат Китаю Ван І на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Пекіні заявив, що "немає місця для компромісу" щодо самоврядного Тайваню, передає його слова AFP

Як транслює телекомпанія CCTV, на яку посилається AFP, Ван зазначив, що "у цьому питанні (щодо Тайваню – Ред.) у Китаю немає місця для компромісів або поступок".

Він заявив Блінкену, що США та Китай мають обирати "між співпрацею і конфліктом" та між "діалогом і протистоянням".

"Сполучені Штати повинні дійсно дотримуватися принципу "одного Китаю", підтвердженого в трьох спільних американо-китайських комюніке, поважати суверенітет і територіальну цілісність Китаю і чітко виступати проти "незалежності Тайваню", – сказав він.

Учора, 18 червня, Блінкен зустрівся з главою МЗС КНР Цінь Ганом. Китайський міністр попередив Блінкена про "неприпустимість втручання США в питання з Тайванем", оскільки вони є "життєво важливими інтересами Китаю".

У Держдепартаменті США процитували Блінкена. За його словами, штати "завжди відстоюватимуть інтереси та цінності американського народу і працюватимуть зі своїми союзниками та партнерами над просуванням нашого бачення вільного, відкритого світу, що підтримує міжнародний порядок, заснований на правилах". 

  • 2 червня 2023 року видання Financial Times повідомило, що директор ЦРУ нібито таємно відвідав Китай минулого місяця, щоб "розморозити" відносини між державами.

Читайте також: Байден заявив, що зустрінеться із Сі Цзіньпіном "рано чи пізно"

Мілана Головань
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнакитайтайваньентоні блінкенВан ІЦінь Ган
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 