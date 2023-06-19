КНР відмовляється йти на компроміс щодо Тайваню. Попереджає США не втручатися

Головний дипломат Китаю Ван І на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Пекіні заявив, що "немає місця для компромісу" щодо самоврядного Тайваню, передає його слова AFP.

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Як транслює телекомпанія CCTV, на яку посилається AFP, Ван зазначив, що "у цьому питанні (щодо Тайваню – Ред.) у Китаю немає місця для компромісів або поступок".

Він заявив Блінкену, що США та Китай мають обирати "між співпрацею і конфліктом" та між "діалогом і протистоянням".

"Сполучені Штати повинні дійсно дотримуватися принципу "одного Китаю", підтвердженого в трьох спільних американо-китайських комюніке, поважати суверенітет і територіальну цілісність Китаю і чітко виступати проти "незалежності Тайваню", – сказав він.

Учора, 18 червня, Блінкен зустрівся з главою МЗС КНР Цінь Ганом. Китайський міністр попередив Блінкена про "неприпустимість втручання США в питання з Тайванем", оскільки вони є "життєво важливими інтересами Китаю".

У Держдепартаменті США процитували Блінкена. За його словами, штати "завжди відстоюватимуть інтереси та цінності американського народу і працюватимуть зі своїми союзниками та партнерами над просуванням нашого бачення вільного, відкритого світу, що підтримує міжнародний порядок, заснований на правилах".

2 червня 2023 року видання Financial Times повідомило, що директор ЦРУ нібито таємно відвідав Китай минулого місяця, щоб "розморозити" відносини між державами.

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