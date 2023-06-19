КНР отказывается идти на компромисс по Тайваню. Предупреждает США не вмешиваться
Главный дипломат Китая Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине заявил, что "нет места для компромисса" в отношении самоуправляющегося Тайваня, передает его слова AFP.
Как транслирует телекомпания CCTV, на которую ссылается AFP, Ван отметил, что "в этом вопросе (о Тайване – Ред.) у Китая нет места для компромиссов или уступок".
Он заявил Блинкену, что США и Китай должны выбирать "между сотрудничеством и конфликтом" и между "диалогом и противостоянием".
"Соединенные Штаты должны действительно соблюдать принцип "одного Китая", подтвержденный в трех совместных американо-китайских коммюнике, уважать суверенитет и территориальную целостность Китая и четко выступать против "независимости Тайваня", – сказал он.
Вчера, 18 июня, Блинкен встретился с главой МИД КНР Цинь Ганом. Китайский министр предупредил Блинкена о "недопустимости вмешательства США в вопросы с Тайванем", поскольку они являются "жизненно важными интересами Китая".
В Госдепартаменте США процитировали Блинкена. По его словам, штаты "будут всегда отстаивать интересы и ценности американского народа и будут работать со своими союзниками и партнерами над продвижением нашего видения свободного, открытого мира, поддерживающего международный порядок, основанный на правилах".
- 2 июня 2023 года издание Financial Times сообщило, что директор ЦРУ якобы тайно посетил Китай в прошлом месяце, чтобы "разморозить" отношения между государствами.
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