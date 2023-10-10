UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тайвань хочет "мирно сосуществовать" с КНР, но останется свободным – президент острова

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 13:26
Тайвань хочет
Цай Ивэнь (Фото: ЕРА, RITCHIE B. TONGO)

Президент самоуправляющегося Тайваня Цай Ивэнь заявила, что китайский остров стремится к "мирному сосуществованию" с Китаем со свободным и неограниченным взаимодействием, но остров будет демократичным и свободным для следующих поколений. Ее цитирует Reuters.

"С уверенностью мы покажем миру, что тайваньский народ достойный, независимый, теплый и добрый. Тайваньский народ счастлив быть народом мира и будет демократическим и свободным народом в течение последующих поколений", – сказала она.

По данным Reuters, Цай неоднократно предлагала переговоры руководству КНР, однако те каждый раз отвергали эти предложения, поскольку считают тайваньское правительство сепаратистами.

Президент Тайваня сказала, что сила международной поддержки острова достигла "беспрецедентной высоты".

"Поскольку сейчас мы можем смотреть в лицо миру с уверенностью и решительностью, мы также можем быть спокойными и уверенными перед лицом Китая, создавая условия для мирного сосуществования и будущего развития через Тайваньский пролив", – добавила она.

Цай заявила, что ее обязанность – защищать суверенитет Тайваня и демократический, свободный образ жизни острова, стремясь к "свободному, неограниченному и необремененному взаимодействию" между народами Тайваня и Китая.

Разногласия между Тайванем и КНР должны быть решены мирным путем, и сохранение статус-кво является "критически важным" для обеспечения мира, добавила она.

  • 19 июня 2023 года министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Блинкеном в Пекине заявил, что "нет места для компромисса" в отношении самоуправляющегося Тайваня.
  • 27 июня Тайвань заявил, что будет сбивать самолеты и топить корабли КНР у своих берегов.
  • Лидер Китая Си Цзиньпин по случаю 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики заявил, что ни одна сила не помешает вернуть самоуправляющийся Тайвань под контроль Китая.

Читайте также: Тайвань заметил китайский авианосец "Шаньдун" у своих границ – Nikkei Asia

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
КНРтайваньцай ивень
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 