Тайвань хочет "мирно сосуществовать" с КНР, но останется свободным – президент острова

Президент самоуправляющегося Тайваня Цай Ивэнь заявила, что китайский остров стремится к "мирному сосуществованию" с Китаем со свободным и неограниченным взаимодействием, но остров будет демократичным и свободным для следующих поколений. Ее цитирует Reuters.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"С уверенностью мы покажем миру, что тайваньский народ достойный, независимый, теплый и добрый. Тайваньский народ счастлив быть народом мира и будет демократическим и свободным народом в течение последующих поколений", – сказала она.

По данным Reuters, Цай неоднократно предлагала переговоры руководству КНР, однако те каждый раз отвергали эти предложения, поскольку считают тайваньское правительство сепаратистами.

Президент Тайваня сказала, что сила международной поддержки острова достигла "беспрецедентной высоты".

"Поскольку сейчас мы можем смотреть в лицо миру с уверенностью и решительностью, мы также можем быть спокойными и уверенными перед лицом Китая, создавая условия для мирного сосуществования и будущего развития через Тайваньский пролив", – добавила она.

Цай заявила, что ее обязанность – защищать суверенитет Тайваня и демократический, свободный образ жизни острова, стремясь к "свободному, неограниченному и необремененному взаимодействию" между народами Тайваня и Китая.

Разногласия между Тайванем и КНР должны быть решены мирным путем, и сохранение статус-кво является "критически важным" для обеспечения мира, добавила она.

19 июня 2023 года министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с Блинкеном в Пекине заявил, что "нет места для компромисса" в отношении самоуправляющегося Тайваня.

27 июня Тайвань заявил, что будет сбивать самолеты и топить корабли КНР у своих берегов.

Лидер Китая Си Цзиньпин по случаю 74-й годовщины образования Китайской Народной Республики заявил, что ни одна сила не помешает вернуть самоуправляющийся Тайвань под контроль Китая.

Читайте также: Тайвань заметил китайский авианосец "Шаньдун" у своих границ – Nikkei Asia

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.