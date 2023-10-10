Тайвань хоче "мирного співіснування" з КНР, але залишиться вільним – президентка острова

Президентка самоврядного Тайваню Цай Івень заявила, що китайський острів прагне "мирного співіснування" з Китаєм із вільною і необмеженою взаємодією, але острів буде демократичним і вільним для наступних поколінь. Її цитує Reuters.

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"З упевненістю ми покажемо світові, що тайванський народ гідний, незалежний, теплий і добрий. Тайванський народ щасливий бути народом світу і буде демократичним і вільним народом протягом наступних поколінь", – сказала вона.

За даними Reuters, Цай неодноразово пропонувала переговори керівництву КНР, однак ті кожного разу відкидали ці пропозиції, оскільки вважають тайваньський уряд сепаратистами.

Президентка Тайваню сказала, що сила міжнародної підтримки острова досягла "безпрецедентної висоти".

"Оскільки зараз ми можемо дивитися в обличчя світу з упевненістю і рішучістю, ми також можемо бути спокійними та впевненими перед обличчям Китаю, створюючи умови для мирного співіснування і майбутнього розвитку через Тайванську протоку", – додала вона.

Цай заявила, що її обов'язок – захищати суверенітет Тайваню та демократичний, вільний спосіб життя острова, прагнучи до "вільної, необмеженої й необтяженої взаємодії" між народами Тайваню і Китаю.

Розбіжності між Тайванем і КНР мають бути вирішені мирним шляхом, і збереження статус-кво є "критично важливим" для забезпечення миру, додала вона.

19 червня 2023 року міністр закордонних справ КНР Ван І на зустрічі з Блінкеном у Пекіні заявив, що "немає місця для компромісу" щодо самоврядного Тайваню.

27 червня Тайвань заявив, що збиватиме літаки та топитиме кораблі КНР біля своїх берегів.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін з нагоди 74-ї річниці утворення Китайської Народної Республіки заявив, що жодна сила не завадить повернути самоврядний Тайвань під контроль Китаю.

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