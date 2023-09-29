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Сі Цзіньпін: Жодна сила не зупинить повернення Тайваню під контроль Пекіна

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 08:20
Сі Цзіньпін: Жодна сила не зупинить повернення Тайваню під контроль Пекіна - Фото
Сі Цзіньпін (Фото: Сіньхуа)

Лідер Китаю Сі Цзіньпін з нагоди 74-ї річниці утворення Китайської Народної Республіки заявив, що жодна сила не завадить повернути самоврядний Тайвань під контроль Китаю. Його промову опублікували у Міністерстві закордонних справ країни.

Лідер КНР наголосив на необхідності дотримуватись принципу одного Китаю та "Консенсусу 1992 року" (поняття, яке має на меті визнання обома сторонами єдності та єдиності Китаю й підтвердження, що Китай та Тайвань – не різні держави. – Ред.).

"Досягнення повного возз’єднання Батьківщини є прагненням народу, вимогою часу та історичною необхідністю і не може бути зупинене жодною силою", – сказав він, маючи на увазі Тайвань.

Сі закликав захищати фундаментальні інтереси китайської нації, сприяти мирному розвитку відносин між материком та островом і поглиблювати інтеграцію з Тайванем.

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Мілана Головань
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