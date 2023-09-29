Лидер Китая Си Цзиньпин по случаю 74-летия образования Китайской Народной Республики заявил, что никакая сила не помешает вернуть самоуправляющийся Тайвань под контроль Китая. Его речь была опубликована в Министерстве иностранных дел страны.

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Лидер КНР подчеркнул необходимость придерживаться принципа одного Китая и "Консенсуса 1992 года" (понятие, призванное признать обе стороны единства и единства Китая и подтвердить, что Китай и Тайвань – не разные государства. – Ред.).

"Достижение полного воссоединения Родины является стремлением к народу, требованием времени и исторической необходимостью и не может быть остановлено никакой силой", – сказал он, имея в виду Тайвань.

Си призвал защищать фундаментальные интересы китайской нации, способствовать мирному развитию отношений между материком и островом и углублять интеграцию с Тайванем.

19 июня 2023 года Ван И на встрече с Блинкеном в Пекине заявил, что "нет места для компромисса" в отношении самоуправляющегося Тайваня.

27 июня Тайвань заявил, что будет сбивать самолеты и топить корабли КНР у своих берегов.

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