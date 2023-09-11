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Тайвань заметил китайский авианосец "Шаньдун" у своих границ – Nikkei Asia

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 10:33
Тайвань заметил китайский авианосец
Авианосец Шаньдун (Фото: Википедия)

Министерство национальной обороны Тайваня сообщило, что обнаружило китайский авианосец "Шаньдун" у юго-восточного побережья острова в западной части Тихого океана. Об этом сообщает Nikkei Asia.

По данным министерства, "Шаньдун" направлялся к востоку в водах примерно в 111 километрах от южного края Тайваня, чтобы принять участие в учениях.

По данным издания, это был второй раз, когда министерство нацобороны Тайваня увидело авианосец в западной части Тихого океана.

Китайские военные самолеты и корабли активизировали свою деятельность в районах восточнее Тайваня, которые находятся "за" островом, если смотреть с материковой части Китая, пишут журналисты.

Несмотря на то, что "Шаньдун" был введен в эксплуатацию в 2019 году, только в апреле 2023 авианосец впервые был отправлен в западную часть Тихого океана для проведения учений по взлету и посадке.

  • 27 июня 2023 года Тайвань заявил, что будет сбивать самолеты и топить корабли КНР у своих границ.

Читайте также: Армии НАТО проведут крупнейшие учения в 2024 году. Главная тема – потенциальная война с Россией

Милана Головань
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Китайученияавианосецтайваньшаньдун
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