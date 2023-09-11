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Тайвань помітив китайський авіаносець "Шаньдун" біля своїх кордонів – Nikkei Asia

Этот материал также доступен на русском
11.09.2023, 10:33
Тайвань помітив китайський авіаносець
Авіаносець Шаньдун (Фото: Вікіпедія)

Міністерство національної оборони Тайваню повідомило, що виявило китайський авіаносець "Шаньдун" біля південно-східного узбережжя острова в західній частині Тихого океану. Про це повідомляє Nikkei Asia.

За даними міністерства, "Шаньдун" прямував на схід у водах приблизно за 111 кілометрів від південного краю Тайваню, щоб взяти участь у навчаннях.

За даними видання, це був другий раз, коли міністерство нацоборони Тайваню побачило авіаносець у західній частині Тихого океану. 

Китайські військові літаки і кораблі активізували свою діяльність в районах на схід від Тайваню, які знаходяться "за" островом, якщо дивитися з материкової частини Китаю, пишуть журналісти.

Попри те, що "Шаньдун" був введений в експлуатацію у 2019 році, тільки у квітні 2023 року авіаносець вперше був відправлений до західної частини Тихого океану для проведення навчань зі зльоту і посадки.

  • 27 червня 2023 року Тайвань заявив, що збиватиме літаки та топитиме кораблі КНР біля своїх кордонів.

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Мілана Головань
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