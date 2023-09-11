Армії НАТО проведуть найбільші навчання у 2024 році. Головна тема — потенційна війна з Росією

НАТО готує найбільші військові навчання з часів холодної війни, на яких буде відпрацьовано потенційне зіткнення з Росією. Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на представників Альянсу.

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Навчання заплановані на лютий та березень 2024 року, а їхньою головною темою стане відпрацювання відбиття російської агресії проти однієї з країн-членів.

За словами представників НАТО, на навчаннях проведуть від 500 до 700 бойових вильотів, також залучать понад 50 кораблів та близько 41 000 військових.

Маневри пройдуть у Німеччині, Польщі та країнах Балтії й повторюватимуться двічі на рік.

В Альянсі наголошують на тому, що навчання потрібні для демонстрації Москві того, що країни НАТО готові до протистояння.

На початку червня 2022 року голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі підкреслив, що після вступу Фінляндії та Швеції Балтійське море майже повністю стане внутрішнім морем НАТО, не беручи до уваги узбережжя Калінінградської області та околиць Санкт-Петербурга.

26 квітня 2023 року ВПС НАТО перехопили в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем три російські військові літаки, які летіли з відключеними транспондерами.

2 травня у Польщі розпочалися масштабні військові навчання Anakonda 23 за участю підрозділів інших країн НАТО, на яких відпрацьовувалися оборонні операції в районі Балтійського моря.

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