Армии НАТО проведут крупнейшие учения в 2024 году. Тема — потенциальная война с Россией

НАТО готовит крупнейшие военные учения со времен холодной войны, на которых будет отработано потенциальное столкновение с Россией. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на представителей Альянса.

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Учения запланированы на февраль и март 2024 году, а их главной темой станет отработка отражения российской агрессии против одной из стран-членов.

По словам представителей НАТО, на учениях проведут от 500 до 700 боевых вылетов, также привлекут более 50 кораблей и около 41 000 военных.

Маневры пройдут в Германии, Польше и странах Балтии и будут повторяться два раза в год.

В Альянсе подчеркивают, что учения нужны для демонстрации Москве того, что страны НАТО готовы к противостоянию.

В начале июня 2022 года глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли подчеркнул, что после вступления Финляндии и Швеции Балтийское море почти полностью станет внутренним морем НАТО, не считая побережья Калининградской области и окрестностей Санкт-Петербурга.

26 апреля 2023 года ВВС НАТО перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета, которые летели с отключенными транспондерами.

2 мая в Польше начались масштабные военные учения Anakonda 23 с участием подразделений других стран НАТО, на которых отрабатывались оборонительные операции в районе Балтийского моря.

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