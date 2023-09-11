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Армии НАТО проведут крупнейшие учения в 2024 году. Тема — потенциальная война с Россией

Цей матеріал також доступний українською
11.09.2023, 09:47
Армии НАТО проведут крупнейшие учения в 2024 году. Тема — потенциальная война с Россией - Фото
Военные НАТО (Фото: EPA)

НАТО готовит крупнейшие военные учения со времен холодной войны, на которых будет отработано потенциальное столкновение с Россией. Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на представителей Альянса. 

Учения запланированы на февраль и март 2024 году, а их главной темой станет отработка отражения российской агрессии против одной из стран-членов. 

По словам представителей НАТО, на учениях проведут от 500 до 700 боевых вылетов, также привлекут более 50 кораблей и около 41 000 военных. 

Маневры пройдут в Германии, Польше и странах Балтии и будут повторяться два раза в год. 

В Альянсе подчеркивают, что учения нужны для демонстрации Москве того, что страны НАТО готовы к противостоянию. 

  • 26 апреля 2023 года ВВС НАТО перехватили в международном воздушном пространстве над Балтийским морем три российских военных самолета, которые летели с отключенными транспондерами.
  • 2 мая в Польше начались масштабные военные учения Anakonda 23 с участием подразделений других стран НАТО, на которых отрабатывались оборонительные операции в районе Балтийского моря. 

Читайте также: Учения флотов Румынии и США с участием Украины пройдут в Черном море и дельте Дуная

Дмитрий Гриниченко
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