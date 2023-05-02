На учениях Anakonda 23 в Польше НАТО отрабатывает оборону стран Балтии

В Польше начались масштабные военные учения Anakonda 23 с участием подразделений других стран НАТО, которые будут отрабатывать оборонительные операции в районе Балтийского моря. Об этом сообщают Novinky.cz.

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В крупнейших в 2023 году учениях польской армии Anakonda 23 примут участие 12 000 польских военных и несколько сотен из США и Швеции. Учения продолжатся до 26 мая.

Как сообщается, начало полномасштабного вторжения России в Украину привело к изменению сценария учений - на Anakonda 23 будут отрабатывать операции союзников в регионе Балтийского моря с использованием танков M1 Abrams, БМП M2 Bradley, САУ K9 Thunder и AHS Krab и РСЗО Langusta.

Агентство отмечает, что из-за вторжения России в Украину Польша потратит в этом году на оборону 4% от ВВП. 17 марта 2023 года министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша планирует укреплять границу с Россией. 20 апреля Блащак отметил, что страна "очень продвинулась" в развитии многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, благодаря украинскому опыту.

28 апреля Великобритания и Польша подписали соглашение на 1,9 млрд фунтов стерлингов, по которому в Польше будут развернуты британские системы ПВО на базе ракетных комплексов CAMM.

Сергій Бережний

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