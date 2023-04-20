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Польша строит многоуровневую противовоздушную оборону на украинском опыте – глава МО

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2023, 14:45
Польша строит многоуровневую противовоздушную оборону на украинском опыте – глава МО - Фото
Мариуш Блащак (Фото: Twitter)

20 апреля министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна "очень продвинулась" в развитии многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, на украинском опыте. Об этом он рассказал во время визита на военные учения на аэродроме Радом, передает Polska Agencja Prasowa.

По словам министра, на вооружении Польши уже есть западные установки Patriot и британские ракеты CAMM, а также польские системы противовоздушной и противоракетной обороны Piorun и антидроновые системы.

Целью развития ПВО является создание отдельных уровней системы ПВО, чтобы они были интегрированы и составляли "действительно целостную систему", пояснил он.

Польша отходит от постсоветской военной модели, в которой за противовоздушную оборону отвечают как подразделения ПВО, так и сухопутные силы, что вызывало конкуренцию между ними, сказал министр.

Блащак отметил, что опыт Украины в войне с Россией "играет действительно важную роль в создании польской системы ПВО".

  • 17 марта 2023 года Блащак заявил, что Польша планирует укреплять границу с Россией.
  • 18 апреля министр сообщил о желании открыть "академию HIMARS" в Польше.

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Артем Джеріпа
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противовоздушная оборона Мариуш Блащак война польша пво
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