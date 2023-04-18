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В Польше хотят открыть "академию HIMARS"

Цей матеріал також доступний українською
18.04.2023, 17:22
В Польше хотят открыть
Himars (Фото: EPA)

18 апреля 2023 года вице-премьер и министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о желании открыть "академию HIMARS" в стране. Об этом он сообщил в своем Twitter.

Блащак сообщил, что Польша хочет создать учебное заведение, в котором бы обучали использованию системы HIMARS.

"Мы хотим, чтобы в Польше была создана Академия HIMARS, где будут проходить обучение по использованию этой артиллерийской системы", – сказал он.

По его словам, детали этого проекта будут обсуждаться на конференции Европейского ракетно-артиллерийского саммита. Он состоится 18 апреля в городе Торунь на севере Польши.

Министр отметил, что первые системы HIMARS будут доставлены в Польшу "позже в этом году".

  • 17 марта 2023 года Блащак заявил, что границу Польши с Россией усилят системами HIMARS.
  • 11 апреля США и Филиппины начали масштабные учения с использованием HIMARS и Patriot.

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Артем Джеріпа
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польша HIMARS
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