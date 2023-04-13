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Силы спецопераций и артиллеристы "хаймарснули" российского "Жителя" – видео видео

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13.04.2023, 07:47
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На Донецком направлении операторы Сил спецопераций вместе с подразделениями Сил обороны уничтожили с помощью HIMARS российскую станцию помех Р-330Ж "Житель". Соответствующее видео опубликовано в Facebook ССО.

Как отмечается, операторы ССО и подразделения Сил обороны провели комплекс мероприятий, в ходе которых выявили позицию автоматизированной станции постановки помех Р-330Ж "Житель".

"Станция находилась достаточно далеко за линией столкновения", – сообщают ССО.

Координаты "Жителя" оперативно передали бойцам одного из ракетно-артиллерийских подразделений.

"На видео момент точного поражения станции ракетой, выпущенной из M142 HIMARS", – рассказали военнослужащие Сил спецопераций.

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Наталія Медведєва
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