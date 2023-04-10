10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" (Коломыя) показала пуск ракеты из противотанкового комплекса "Стугна-П" по российским оккупантам: после прилета в цель с позиции что-то улетело в сторону и вверх.

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Бойцы утверждают, что в кадр попал "вылет" оккупанта, однако по размытой картинке это нельзя сказать наверняка.

Боевой эпизод на видео смонтирован вместе с легендарным видео с главой SpaceX Илоном Маском, который восхищенно смотрит на дебютный запуск ракеты Falcon Heavy, но в ролике подразумевается, что бизнесмен "восторгается работой 10 ОГШБр".

"Стараемся регулярно запускать на орбиту москалей для обслуживания спутников Маска. В этот раз запуск прошел успешно", – прокомментировали в бригаде ВСУ.

В марте 2023 года бойцы 30-й бригады показали, как россияне в посадке показывали непристойные жесты в сторону ВСУ, а затем к ним полетел "заряженный" дрон.

В апреле штурмовики забросали гранатами "вагнеров" под мостом и взяли пленного оккупанта: это также снято на видео.

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Євген Пилипенко

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