UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Отправили на орбиту". Пуск Стугны по россиянам – и новый уровень монтажа фронтовых видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 14:02
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Россияне пошли танками, БМП и пехотой. Десантники показали видео отражения тяжелого штурма
Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара
Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара

10 отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс" (Коломыя) показала пуск ракеты из противотанкового комплекса "Стугна-П" по российским оккупантам: после прилета в цель с позиции что-то улетело в сторону и вверх.

Бойцы утверждают, что в кадр попал "вылет" оккупанта, однако по размытой картинке это нельзя сказать наверняка.

Боевой эпизод на видео смонтирован вместе с легендарным видео с главой SpaceX Илоном Маском, который восхищенно смотрит на дебютный запуск ракеты Falcon Heavy, но в ролике подразумевается, что бизнесмен "восторгается работой 10 ОГШБр".

"Стараемся регулярно запускать на орбиту москалей для обслуживания спутников Маска. В этот раз запуск прошел успешно", – прокомментировали в бригаде ВСУ.

Смотрите также: "Эдельвейсы" показали видео со сбитым Ка-52 россиян: за ним вылетел еще один "смертник"

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Илон Маск10 бригадавойнакосмосзапускартиллерия
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 