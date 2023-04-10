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Штурмовики ВСУ забросали гранатами "вагнеров" под мостом и взяли пленного оккупанта: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 10:43
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Бойцы 30 отдельной механизированной бригады им. князя Острожского показали успешный штурм позиций "вагнеровцев" под разрушенным мостом через реку на Бахмутском направлении фронта. Ролик авторства одного из воинов бригады, зарегистрированного в Telegram под никнеймом Aerobomber, показал общественный деятель Сергей Стерненко.

В видео с мультикоптера видно, как бойцы ВСУ после артиллерийской подготовки штурмуют позицию россиян из террористической организации Группа Вагнера под мостом.

Российских оккупантов забросали гранатами (в том числе термобарическими, которые им передали сбросом с дрона аэроразведчики) и впоследствии взяли пленного.

В марте Aerobomber показал, как россияне в посадке показывали непристойные жесты в сторону ВСУ, а затем к ним полетел "заряженный" дрон.

Читайте также: Сырский приехал в Бахмут: Вагнер истощен, Россия полностью уничтожает город, оборона продолжается

Євген Пилипенко
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войнаштурм30 бригадааэроразведкаaerobomber
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