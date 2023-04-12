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Артиллеристы 30 бригады ВСУ уничтожили российского "Стрижа" из польской САУ Krab — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.04.2023, 18:17
Уничтожение РЭБ "Стриж" (Фото: скриншот с видео)
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Воины 30 отдельной механизированной бригады уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж" из самоходной артиллерийской установки Krab. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что разведчики обнаружили станцию РЭБ "Стриж" на одном из направлений фронта.

Станция была поражена огнем польской САУ Krab.

На записи можно увидеть артиллерийское попадание в РЭБ российских оккупантов. 

СПРАВКА. РЭБ "Стриж" – это мобильная система защиты от беспилотных летательных аппаратов. Аппаратура предназначена для обнаружения дронов, передачи сигнала тревоги на пульт управления и сигнализации, блокировки каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов.

Видео боя: Операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.

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Дмитро Гриниченко
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