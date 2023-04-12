Воины 30 отдельной механизированной бригады уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж" из самоходной артиллерийской установки Krab. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Военные заявляют, что разведчики обнаружили станцию РЭБ "Стриж" на одном из направлений фронта.
Станция была поражена огнем польской САУ Krab.
На записи можно увидеть артиллерийское попадание в РЭБ российских оккупантов.
СПРАВКА. РЭБ "Стриж" – это мобильная система защиты от беспилотных летательных аппаратов. Аппаратура предназначена для обнаружения дронов, передачи сигнала тревоги на пульт управления и сигнализации, блокировки каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов.
Видео боя: Операция "Т-образка". Танк Т-72 расстрелял позиции РФ, а затем задавил пехоту.
- Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке.
- Под Бахмутом артиллеристы 45 бригады прямой наводкой уничтожили минометчиков РФ — видео.
- Видео: В Бахмуте террористы Вагнера пытались пойти на штурм. Их разнесли минометами.
Смотрите также: Танк РФ хотел сбежать от спецназа СБУ "Альфа". Его уничтожил дрон-камикадзе: видео удара
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии