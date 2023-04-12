Воины 30 отдельной механизированной бригады уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы "Стриж" из самоходной артиллерийской установки Krab. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что разведчики обнаружили станцию РЭБ "Стриж" на одном из направлений фронта.

Станция была поражена огнем польской САУ Krab.

На записи можно увидеть артиллерийское попадание в РЭБ российских оккупантов.

СПРАВКА. РЭБ "Стриж" – это мобильная система защиты от беспилотных летательных аппаратов. Аппаратура предназначена для обнаружения дронов, передачи сигнала тревоги на пульт управления и сигнализации, блокировки каналов управления и навигации беспилотных летательных аппаратов.

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Дмитро Гриниченко

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