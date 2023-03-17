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Власти Польши призывают добровольцев в армию. HIMARS будут на границе с Калининградом

Цей матеріал також доступний українською
17.03.2023, 14:38
Власти Польши призывают добровольцев в армию. HIMARS будут на границе с Калининградом - Фото
Фото: Минобороны Польши (Twitter)

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в Ольштыне призвал всех желающих вступать в ряды польской армии. Он также отметил, что Польша планирует укреплять границу с Калининградской областью России ракетными системами HIMARS. Об этом сообщает Министерство обороны Польши в Twitter и PAP.

"Наша цель состоит в том, чтобы польская армия была сильной, а она сильна тогда, когда она многочисленна. Сегодня мы уже можем сказать, что мы уже имеем 167 000 солдат в рядах Вооруженных сил, но наша цель значительно выше. Поэтому я призываю вас присоединиться к рядам польской армии", – сказал он.

Во время мероприятия более 500 солдат Добровольной базовой военной службы приняли присягу.

Фото: Twitter Міноборони Польщі

Он отметил, что в польской армии есть пять видов вооруженных сил: Сухопутные войска, Воздушные силы, Военно-морские силы, а также Силы специального назначения и Войска территориальной обороны.

Блащак добавил, что в Вооруженных силах Польши также "очень интересный и очень современный компонент Сил обороны киберпространства".

"Мы создали командование, ориентированное на молодых, активных людей. В любом случае, я думаю, что все молодые и активные люди найдут свое место в видах ВС Польши или на учениях", – заявил глава Минобороны.

Фото: Twitter Міноборони Польщі

Он подчеркнул, что безопасность Польши сейчас имеет ключевое значение, поэтому нужно развивать вооруженные силы.

"В ситуации, в которой сейчас оказалась Европа, в ситуации, в которой Путин решил возродить Российскую империю, империю зла, наша безопасность является фундаментальной ценностью", – отметил Блащак.

Для укрепления границ в этом году Польша планирует установить HIMARS возле Калининградской области.

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Мілана Головань
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Мариуш Блащак война польша армия войска HIMARS
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