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Моравецкий: Польша – член НАТО, но ей нужна сильная армия как гарант сдерживания

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2023, 16:43
Моравецкий: Польша – член НАТО, но ей нужна сильная армия как гарант сдерживания - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото - EPA)

Хотя Польша является членом НАТО, самого сильного военного альянса в истории, ей необходима настолько сильная собственная армия, чтобы гарантировать сдерживание возможной агрессии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет PAP.

Моравецкий вместе с министром обороны Польши Мариушем Блащаком посетили Варшавскую бронетанковую бригаду имени Костюшко, где в выступлении подчеркнули важность для страны членства в НАТО. 

Моравецкий заявил, что Польша находится в безопасности, так как является членом "самого сильного военного альянса в истории". Тем не менее, сказал он, армию Польши необходимо усиливать именно для того, "чтобы эту силу никогда не пришлось применять". 

Премьер также призвал всех граждан Польши учиться обращаться с оружием, посещать стрельбища и учиться стрелять.

Сергій Бережний
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