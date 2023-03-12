Моравецкий: Польша – член НАТО, но ей нужна сильная армия как гарант сдерживания

Хотя Польша является членом НАТО, самого сильного военного альянса в истории, ей необходима настолько сильная собственная армия, чтобы гарантировать сдерживание возможной агрессии. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет PAP.

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Моравецкий вместе с министром обороны Польши Мариушем Блащаком посетили Варшавскую бронетанковую бригаду имени Костюшко, где в выступлении подчеркнули важность для страны членства в НАТО.

Моравецкий заявил, что Польша находится в безопасности, так как является членом "самого сильного военного альянса в истории". Тем не менее, сказал он, армию Польши необходимо усиливать именно для того, "чтобы эту силу никогда не пришлось применять".

Премьер также призвал всех граждан Польши учиться обращаться с оружием, посещать стрельбища и учиться стрелять.

9 февраля 2023 года Моравецкий заявил, что Польша предоставит Украине истребители, но не будет делать это первой

24 февраля Моравецкий передал украинским военным первые четыре танка Leopard 2.

Сергій Бережний

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