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Стартовали самые масштабные учения США и Филиппин вблизи Китая – с HIMARS и Patriot

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2023, 14:31
Стартовали самые масштабные учения США и Филиппин вблизи Китая – с HIMARS и Patriot - Фото
Обучение Balikatan (Фото: ЭРА)

США и Филиппины начали "крупнейшие за последние десятилетия" военные учения Balikatan в Южнокитайском море и Тайваньском проливе с использованием современного военного оружия. Об этом пишет Politico.

В учениях примут участие более 17 700 военнослужащих: 12 200 американцев, 5400 филиппинцев и 111 австралийцев.

В ходе учений будут использованы военные корабли, истребители, зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также ракетные установки HIMARS и противотанковые комплексы Javelin.

Во время учений с боевыми стрельбами, которые союзники впервые проведут в открытом море, американские и филиппинские войска потопят 200-футовый корабль-мишень у западной провинции Замбалес (Филиппины).

Филиппинский представитель Balikatan, полковник Майкл Логико в комментарии Politico заявил, что эти учения "являются не провокацией, а лишь формой сдерживания".

"Сдерживание – это когда мы отпугиваем другие стороны от вторжения к нам", – объяснил он.

В Минобороны самоуправляющегося Тайваня озабочены тем, что определенная часть китайских военных самолетов и боевых кораблей остаются в водах вокруг Тайваня после окончания трехдневных учений армии КНР.

Читайте также: Топреспубликанец заявил, что США могут направить войска в Тайвань в случае вторжения КНР

Мілана Головань
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Китай учения Patriot Южно-Китайское море тайвань HIMARS
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