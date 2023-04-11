Стартовали самые масштабные учения США и Филиппин вблизи Китая – с HIMARS и Patriot
США и Филиппины начали "крупнейшие за последние десятилетия" военные учения Balikatan в Южнокитайском море и Тайваньском проливе с использованием современного военного оружия. Об этом пишет Politico.
В учениях примут участие более 17 700 военнослужащих: 12 200 американцев, 5400 филиппинцев и 111 австралийцев.
В ходе учений будут использованы военные корабли, истребители, зенитно-ракетные комплексы Patriot, а также ракетные установки HIMARS и противотанковые комплексы Javelin.
Во время учений с боевыми стрельбами, которые союзники впервые проведут в открытом море, американские и филиппинские войска потопят 200-футовый корабль-мишень у западной провинции Замбалес (Филиппины).
Филиппинский представитель Balikatan, полковник Майкл Логико в комментарии Politico заявил, что эти учения "являются не провокацией, а лишь формой сдерживания".
"Сдерживание – это когда мы отпугиваем другие стороны от вторжения к нам", – объяснил он.
В Минобороны самоуправляющегося Тайваня озабочены тем, что определенная часть китайских военных самолетов и боевых кораблей остаются в водах вокруг Тайваня после окончания трехдневных учений армии КНР.
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