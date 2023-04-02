Конгресс США согласился продать Польше управляемые противотанковые ракеты Hellfire
02.04.2023, 07:16
Ракета AGM-114 Hellfire (Фото: flickr/keetb)
Конгресс США согласился на поставку Польше управляемых противотанковых ракет класса "воздух-земля". Об этом сообщил в Twitter вице-премьер-министр, министр обороны Польши Мариуш Блащак.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Конгресс США одобрил закупку Польшей 800 ракет Hellfire, которыми будут оснащены польские вертолеты поддержки AW149, а также Apache. Начинаем переговоры по цене", – написал Блащак.
AGM-114 Hellfire – это управляемая противотанковая ракета класса "воздух-земля". Она применяется с вертолетов, самолетов, беспилотных аппаратов и наземных транспортных средств.
- 31 марта военнослужащим в Польше увеличили зарплату.
Читайте также: Украина заказала Польше 100 колесных бронетранспортеров -"росомах" – Моравецкий
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии