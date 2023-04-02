Конгресс США согласился продать Польше управляемые противотанковые ракеты Hellfire

Конгресс США согласился на поставку Польше управляемых противотанковых ракет класса "воздух-земля". Об этом сообщил в Twitter вице-премьер-министр, министр обороны Польши Мариуш Блащак.

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"Конгресс США одобрил закупку Польшей 800 ракет Hellfire, которыми будут оснащены польские вертолеты поддержки AW149, а также Apache. Начинаем переговоры по цене", – написал Блащак.

AGM-114 Hellfire – это управляемая противотанковая ракета класса "воздух-земля". Она применяется с вертолетов, самолетов, беспилотных аппаратов и наземных транспортных средств.

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Наталія Медведєва

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