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Конгресс США согласился продать Польше управляемые противотанковые ракеты Hellfire

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2023, 07:16
Конгресс США согласился продать Польше управляемые противотанковые ракеты Hellfire - Фото
Ракета AGM-114 Hellfire (Фото: flickr/keetb)

Конгресс США согласился на поставку Польше управляемых противотанковых ракет класса "воздух-земля". Об этом сообщил в Twitter вице-премьер-министр, министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Конгресс США одобрил закупку Польшей 800 ракет Hellfire, которыми будут оснащены польские вертолеты поддержки AW149, а также Apache. Начинаем переговоры по цене", – написал Блащак.

AGM-114 Hellfire – это управляемая противотанковая ракета класса "воздух-земля". Она применяется с вертолетов, самолетов, беспилотных аппаратов и наземных транспортных средств.

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Наталія Медведєва
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Мариуш Блащак польша Hellfire
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