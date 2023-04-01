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Украина заказала Польше 100 колесных бронетранспортеров-"россомах" – Моравецкий

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 13:27
Украина заказала Польше 100 колесных бронетранспортеров-
Фото: Twitter/MorawieckiM

Украина заказала у Польши 100 колесных бронетранспортеров Rosomak. Об этом сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время поездки на завод, производящий это оборудование.

Глава правительства заявил на заводе Rosomak S.A, что средства на украинские закупки поступят из европейских и американских фондов, поддерживающих военные действия Украины.

"Rosomak – проверенный бренд на различных полях сражений. Они являются нашей национальной ценностью и брендом польской промышленности", – процитировали Моравецкого в канцелярии президента Польши.

СПРАВКА. KTO Rosomak – польский четырехосный колесный бронетранспортер, разработанный компанией Rosomak S.A. "Россомахи" с улучшенной броней использовались в Афганистане в 2008 году, где показали устойчивость к попаданиям ракет из РПГ-7.
  • 20 марта 18 государств подписали соглашение по проекту Европейского оборонного агентства (EDA) о совместных закупках миллиона снарядов для помощи Украине и пополнения национальных запасов государств-членов. 
  • 25 марта Моравецкий заявил, что польский завод Dezamet значительно увеличит производство боеприпасов, их будут отправлять в Украину.

Читайте также: Польша утвердила программу увеличения производства боеприпасов для своей армии и ВСУ

Наталія Медведєва
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Матеуш Моравецкий война польша военная помощь бронетранспортер Rosomak
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