Польша утвердила программу увеличения производства боеприпасов для своей армии и ВСУ

Польское правительство утвердило программу увеличения производства боеприпасов, которые, в том числе, будут отправлены в Украину. Об этом сообщает Польское радио.

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Сегодня, 29 марта, правительство Польши приняло Национальную программу по увеличению производства артиллерийских боеприпасов. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал развивать производственные мощности как государственные, так и частные компании.

Заводы, производящие боеприпасы калибра 155 или 120 мм, могут продавать их сразу, так как спрос в разы превышает производственные мощности Франции, Германии или других стран ЕС. Именно поэтому утверждена программа, которая побуждает частные структуры, государственные компании, а также иностранные фирмы быстро взяться за этот вызов.

Правительство также обратится в Польский фонд развития принять участие в разработке бизнес-плана. Проекты должны быть реализованы в краткосрочной перспективе.

Как сообщает Укринформ, Моравецкий сказал, что Варшава в ближайшее время выделит из бюджета страны до $870 млн на инвестиции в производства боеприпасов.

Моравецкий также проинформировал, что правительство обязалось заказать на предприятиях 800 000 снарядов на сумму около $2,8 млрд.

Несколько дней назад Моравецкий анонсировал, что в ближайшие дни Совет министров примет специальную долгосрочную программу, которая будет поддерживать производство боеприпасов в разных частях Польши – для собственной армии и ВСУ.

20 марта 18 государств подписали соглашение по проекту Европейского оборонного агентства (EDA) о совместных закупках миллиона снарядов для помощи Украине и пополнения национальных запасов государств-членов.

25 марта Моравецкий заявил, что польский завод Dezamet значительно увеличит производство боеприпасов, их будут отправлять в Украину. На сегодняшний день, по его словам, мощность завода Dezamet слишком мала по сравнению с возникшими потребностями в боеприпасах.

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Оксана Житнюк

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