UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Завод боеприпасов в Польше значительно увеличит производство. Для Украины – Моравецкий

Цей матеріал також доступний українською
25.03.2023, 14:35
Завод боеприпасов в Польше значительно увеличит производство. Для Украины – Моравецкий - Фото
Матеуш Моравецкий (Фото: EPA)

Польский завод Dezamet значительно увеличит производство боеприпасов, их будут отправлять в Украину. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью радио RMF.

Как отмечается, 27 марта завод Dezamet S.A. посетит европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Этот визит связан с планами Польши построить на заводе новые технологические линии, деньги для которых дает Евросоюз.

"Этот завод может рассчитывать не только на новые заказы, но и на европейские деньги. На этом заводе и в других местах в Польше мы построим новые технологические линии для производства боеприпасов. Обычно это занимает немного больше времени. На этом заводе мы постараемся максимально быстро увеличить производство, учитывая, что там есть люди, есть компетенции, есть уже существующие технологические линии", – сказал Моравецкий.

Он отметил, что на сегодняшний день мощность завода Dezamet слишком мала по сравнению с возникшими потребностями в боеприпасах.

По словам Моравецкого, ежедневно украинцы используют от 2000 до 6000 снарядов, а россияне – от 20 000 до 60 000.

Польский премьер сообщил, что 23 марта долго разговаривал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в частности – о боеприпасах для Украины.

"Он сказал мне, что хочет, чтобы две крупнейшие частные компании смогли как можно скорее начать увеличение производства боеприпасов, в данном случае при поддержке немецкого государства. Мы хотим сделать то же самое", – сказал Моравецкий.

  • 23 марта в The Washington Post вышла статья, в которой говорилось, что действия ВСУ скованы медленными поставками западного оружия.
  • 20 марта 18 государств подписали соглашение по проекту Европейского оборонного агентства (EDA) о совместных закупках миллиона снарядов для помощи Украине и пополнения национальных запасов государств-членов. 

Читайте также: Зеленский: Мы пока не можем начать наступление, ждем поставок боеприпасов и оружия

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боеприпасы польша военная помощь снаряды война Матеуш Моравецкий
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 