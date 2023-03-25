Завод боеприпасов в Польше значительно увеличит производство. Для Украины – Моравецкий

Польский завод Dezamet значительно увеличит производство боеприпасов, их будут отправлять в Украину. Об этом сказал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью радио RMF.

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Как отмечается, 27 марта завод Dezamet S.A. посетит европейский комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.

Этот визит связан с планами Польши построить на заводе новые технологические линии, деньги для которых дает Евросоюз.

"Этот завод может рассчитывать не только на новые заказы, но и на европейские деньги. На этом заводе и в других местах в Польше мы построим новые технологические линии для производства боеприпасов. Обычно это занимает немного больше времени. На этом заводе мы постараемся максимально быстро увеличить производство, учитывая, что там есть люди, есть компетенции, есть уже существующие технологические линии", – сказал Моравецкий.

Он отметил, что на сегодняшний день мощность завода Dezamet слишком мала по сравнению с возникшими потребностями в боеприпасах.

По словам Моравецкого, ежедневно украинцы используют от 2000 до 6000 снарядов, а россияне – от 20 000 до 60 000.

Польский премьер сообщил, что 23 марта долго разговаривал с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, в частности – о боеприпасах для Украины.

"Он сказал мне, что хочет, чтобы две крупнейшие частные компании смогли как можно скорее начать увеличение производства боеприпасов, в данном случае при поддержке немецкого государства. Мы хотим сделать то же самое", – сказал Моравецкий.

23 марта в The Washington Post вышла статья, в которой говорилось, что действия ВСУ скованы медленными поставками западного оружия.

20 марта 18 государств подписали соглашение по проекту Европейского оборонного агентства (EDA) о совместных закупках миллиона снарядов для помощи Украине и пополнения национальных запасов государств-членов.

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Наталія Медведєва

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