Военнослужащим в Польше увеличили зарплату: кто сколько получает

Средняя зарплата в польской армии для военнослужащих вместе с надбавками составляет 7976 злотых, или более 68 000 грн. Об этом сообщает PAP со ссылкой на министра обороны Польши Мариуша Блащака.

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С 1 марта 2023 года президент Польши Анджей Дуда подписал указ, предусматривающий увеличение зарплаты военнослужащим в польской армии на 400 злотых (около 3500 грн). Кроме того, поляки, прослужившие в армии более 15 лет, будут получать надбавку в размере 480 злотых (более 4000 грн).

Так, с начала марта, согласно званию, польские военнослужащие могут получать:

— рядовые – 4960 злотых (42 600 грн);

— сержант – 5940 злотых (51 000 грн);

— прапорщик – 6380 злотых (около 54 700 грн);

— подпоручик (категория младших офицеров) – 6700 злотых (57 500 грн);

— бригадный генерал – 11 800 злотых (более 101 000 грн);

— генерал и адмирал – 18 150 злотых (около 156 000 грн).

17 марта 2023 года Блащак призвал добровольцев вступить в ряды польской армии.

29 марта глава польского Минобороны заявил, что его страна закупает десятки мобильных радиолокационных станций, чтобы "защититься от России".

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Мілана Головань

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