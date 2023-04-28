Британия поставит Польше ракетные системы ПВО CAMM на 1,9 млрд фунтов

Великобритания и Польша подписали соглашение на 1,9 млрд фунтов стерлингов, по которому в Польше будут развернуты британские системы ПВО на базе ракетных комплексов CAMM.

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В пресс-релизе британского минобороны говорится, что 28 апреля компания MBDA финализирует контракт с правительством Польши, по которому Варшава "получит передовые средства противовоздушной обороны наземного базирования, которые обеспечат оборону страны в интересах будущих поколений".

В рамках польской программы PILICA+ Великобритания оснастит 22 батареи ПВО Польши модульными противовоздушными ракетами CAMM и пусковыми установками.

Подчеркивается, что контракт является "одной из крупнейших двусторонних европейских сделок по противовоздушной обороне такого рода в рамках НАТО и является кульминацией многомесячного тесного сотрудничества между Великобританией и Польшей".

Как заявил премьер-министр Риши Сунак, Британия "сыграла решающую роль в укреплении евроатлантической обороны после варварского вторжения Путина в Украину, и это знаменательное соглашение между Великобританией и Польшей является новім примером того, что вместе с нашими союзниками мы привержены защите нашей общей безопасности".

CAMM представляет собой систему ПВО последнего поколения, которая принята на вооружение британской армией и Королевским флотом. Установки CAMM уже работают в Польше, ими оснащены подразделения британской армии, направленные для защиты воздушного пространства страны в связи с вторжением России в Украину.

Утверждается, что система CAMM способна сбивать современные воздушные и ракетные цели на расстоянии до 25 км и может поразить объект размером с теннисный мяч, который движется со сверхзвуковой скоростью.

17 марта 2023 года министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Польша планирует укреплять границу с Россией.

20 апреля Блащак отметил, что страна "очень продвинулась" в развитии многоуровневой системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности, благодаря украинскому опыту.

Сергій Бережний

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