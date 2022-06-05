Вступление Швеции и Финляндии в НАТО сулит проблемы России в военном плане – генерал США

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО сделает Балтийский регион "очень проблематичным" для России в военном плане. Об этом заявил во время визита в Стокгольм Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов армии США, пишет Reuters.

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Присоединение этих стран к Альянсу означало бы, что береговая линия моря, за исключением коротких участков с российскими городами Калининград и Санкт-Петербург, будет за НАТО.

"Поэтому с точки зрения России это будет очень проблематично для них в военном отношении, и будет очень выгодно для НАТО. Балтийское море имеет очень важное стратегическое значение, это один из величайших морских путей мира", — сказал Милли.

В начале февраля Милли на закрытом брифинге в Конгрессе прогнозировал, писали источники, что Киев может быть захвачен в течение 72 часов, если произойдет полномасштабное вторжения России. В начале апреля он сказал, что война продлится "как минимум годы".

18 мая 2022 года Швеция и Финляндия официально подали заявки на вступление в НАТО. Глава Роскосмоса угрожает этим странам ядерным ударом.

2 июня в Швеции сообщили, что дадут Украине противокорабельные ракеты.

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Евгений Пилипенко

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