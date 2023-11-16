Сі Цзіньпін сказав Байдену, що Китай не атакує Тайвань у "найближчі роки" — The Independent

Глава КНР Сі Цзіньпін сказав президенту США Джо Байдену, що Китай не збирається атакувати Тайвань у "найближчі роки". Про це повідомив неназваний американський чиновник після переговорів лідерів у Сан-Франциско, повідомляє The Independent.

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За його словами, Сі сказав, що у Китаю "немає безпосередніх планів воєнних дій проти Тайваню найближчими роками".

Він зазначив, що китайський правитель висловив надію на мирне "возз'єднання" з Тайванем, але водночас змалював умови, за яких Пекін може застосувати військову силу.

Під час діалогу глава КНР заявив, що доля острова є найбільшою загрозою американсько-китайським відносинам.

Чиновник підкреслив, що у відповідь Байден сказав Сі, що США "віддані підтримці миру і стабільності в регіоні, чого можна буде досягти, зберігаючи статус-кво і змушуючи Китай поважати вибори на Тайвані".

19 червня 2023 року міністр закордонних справ КНР Ван І на зустрічі з Блінкеном у Пекіні заявив, що "немає місця для компромісу" щодо самоврядного Тайваню.

27 червня Тайвань заявив, що збиватиме літаки й топитиме кораблі КНР біля своїх берегів.

Лідер Китаю Сі Цзіньпін з нагоди 74-ї річниці утворення Китайської Народної Республіки заявив, що жодна сила не завадить повернути самоврядний Тайвань під контроль Китаю.

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