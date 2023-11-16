"Доверяй, но проверяй": Байден предостерег Си от вмешательства в президентские выборы
Президент США Джо Байден сказал, что предостерег главу КНР Си Цзиньпина от вмешательства в предстоящие президентские выборы в 2024 году. Об этом он сообщил на пресс-конференции после переговоров в Сан-Франциско, цитирует его The Independent.
"В ходе пресс-конференции Байден сказал, что предостерег Си от вмешательства в будущие президентские выборы в США в 2024 году", – говорится в материале.
На вопрос, доверяет ли он главе КНР, Байден ответил: "Доверяй, но проверяй... именно так я и поступаю".
Президент США отметил, что страны находятся в сложных отношениях, но его обязанность состоит в том, чтобы "сделать их рациональными и управляемыми, чтобы они не привели к конфликту".
Читайте также: Встреча Байдена и Си Цзиньпина: для России уже есть плохие новости
Издание отметило, что Байден и Си достигли соглашения о прекращении Китаем производства и торговли химическими веществами-прекурсорами, которые используются для изготовления фентанила, смертельного наркотика, унесшего миллионы жизней по всей территории США.
Высокопоставленный чиновник сообщил журналистам, что Байден подчеркнул главе КНР, что фентанил стал "одной из худших наркопроблем, с которыми когда-либо сталкивались Соединенные Штаты". По данным, Си согласился принять меры согласно плану, разработанному американскими и китайскими переговорщиками.
Читайте также: Си Цзиньпин и Байден договорились о возобновлении военных контактов между Китаем и США
"Мы интенсивно работали с каждым элементом китайской системы над планом, предусматривающим использование китайцами ряда процедур для прямого преследования конкретных компаний, производящих прекурсоры для фентанила. Они предпринимают ряд шагов, направленных на резкое сокращение этих поставок", – сказал собеседник.
- Утром 15 ноября 2023 года появилось видео с прибытием китайского лидера, это его первый визит в Соединенные Штаты за последние шесть лет. В последний раз лидеры виделись на саммите G20 в ноябре 2022 года на Бали в Индонезии.
- Представитель Белого дома Кирби анонсировал, что Байден и Си Цзиньпин будут обсуждать войну России против Украины.
- 16 ноября президент США назвал главу КНР "коммунистическим диктатором" после переговоров в Сан-Франциско.
Читайте также: Байден будет убеждать Си повлиять на Иран — Reuters
Комментарии