"Доверяй, но проверяй": Байден предостерег Си от вмешательства в президентские выборы

Президент США Джо Байден сказал, что предостерег главу КНР Си Цзиньпина от вмешательства в предстоящие президентские выборы в 2024 году. Об этом он сообщил на пресс-конференции после переговоров в Сан-Франциско, цитирует его The Independent.

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"В ходе пресс-конференции Байден сказал, что предостерег Си от вмешательства в будущие президентские выборы в США в 2024 году", – говорится в материале.

На вопрос, доверяет ли он главе КНР, Байден ответил: "Доверяй, но проверяй... именно так я и поступаю".

Президент США отметил, что страны находятся в сложных отношениях, но его обязанность состоит в том, чтобы "сделать их рациональными и управляемыми, чтобы они не привели к конфликту".

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Издание отметило, что Байден и Си достигли соглашения о прекращении Китаем производства и торговли химическими веществами-прекурсорами, которые используются для изготовления фентанила, смертельного наркотика, унесшего миллионы жизней по всей территории США.

СПРАВКА. Фентанил – синтетический опиоидный анальгетик для лечения сильных болей, особенно после проведения хирургических операций и пациентам с запущенными стадиями рака. По словам американских чиновников, многие химические вещества, которые используются для изготовления фентанила, поступают из Китая.

Высокопоставленный чиновник сообщил журналистам, что Байден подчеркнул главе КНР, что фентанил стал "одной из худших наркопроблем, с которыми когда-либо сталкивались Соединенные Штаты". По данным, Си согласился принять меры согласно плану, разработанному американскими и китайскими переговорщиками.

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"Мы интенсивно работали с каждым элементом китайской системы над планом, предусматривающим использование китайцами ряда процедур для прямого преследования конкретных компаний, производящих прекурсоры для фентанила. Они предпринимают ряд шагов, направленных на резкое сокращение этих поставок", – сказал собеседник.

Утром 15 ноября 2023 года появилось видео с прибытием китайского лидера, это его первый визит в Соединенные Штаты за последние шесть лет. В последний раз лидеры виделись на саммите G20 в ноябре 2022 года на Бали в Индонезии.

в ноябре 2022 года на Бали в Индонезии. Представитель Белого дома Кирби анонсировал, что Байден и Си Цзиньпин будут обсуждать войну России против Украины.

16 ноября президент США назвал главу КНР "коммунистическим диктатором" после переговоров в Сан-Франциско.

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