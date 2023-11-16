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"Довіряй, але перевіряй": Байден застеріг Сі Цзіньпіна від втручання у президентські вибори в США

Этот материал также доступен на русском
16.11.2023, 10:56
Джо Байден (Фото: ЕРА)

Президент США Джо Байден сказав, що застеріг очільника КНР Сі Цзіньпіна від втручання в майбутні президентські вибори у 2024 році. Про це він повідомив на пресконференції після переговорів у Сан-Франциско.

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"Під час пресконференції Байден сказав, що застеріг Сі від втручання в майбутні президентські вибори у США у 2024 році", – йдеться у матеріалі.

На запитання, чи довіряє він главі КНР, Байден відповів: "Довіряй, але перевіряй... саме так я і роблю".

Президент США зазначив, що країни перебувають у складних відносинах, але його обов'язок полягає в тому, щоб "зробити їх раціональними та керованими, щоб вони не призвели до конфлікту".

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Видання зазначило, що Байден і Сі досягли угоди щодо припинення Китаєм виробництва і торгівлі хімічними речовинами-прекурсорами, які використовуються для виготовлення фентанілу, смертельного наркотику, що забрав мільйони життів по всій території США.

ДОВІДКА. Фентаніл – синтетичний опіоїдний анальгетик для лікування сильного болю, особливо після проведення хірургічних операцій та пацієнтам з запущеними стадіями раку. За словами американських чиновників, багато хімічних речовин, які використовуються для виготовлення фентанілу, надходять з Китаю.

Високопоставлений чиновник повідомив журналістам, що Байден наголосив очільнику КНР, що фентаніл став "однією з найгірших наркопроблем, з якими коли-небудь стикалися Сполучені Штати". За даними, Сі погодився вжити заходів згідно з планом, розробленим американськими та китайськими переговірниками.

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"Ми інтенсивно працювали з кожним елементом китайської системи над планом, який передбачає використання китайцями низки процедур для прямого переслідування конкретних компаній, які виробляють прекурсори для фентанілу. Вони роблять низку кроків, спрямованих на різке скорочення цих постачань", – сказав співрозмовник.

  • Вранці 15 листопада 2023 року з'явилося відео із прибуттям китайського лідера, це його перший візит до Сполучених Штатів за останні шість років. Востаннє лідери бачилися на саміті G20 у листопаді 2022 року на Балі в Індонезії.
  • Представник Білого дому Кірбі анонсував, що Байден і Сі Цзіньпін обговорюватимуть війну Росії проти України.
  • 16 листопада президент США назвав главу КНР "комуністичним диктатором" після переговорів у Сан-Франциско. 

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Уляна Кричковська
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Джо БайденкитайпереговориСі Цзіньпінвибори в США
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