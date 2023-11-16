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Китай не изменит позицию по войне в Украине из-за переговоров Си Цзиньпина и Байдена

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 13:44
Китай не изменит позицию по войне в Украине из-за переговоров Си Цзиньпина и Байдена - Фото
Мао Нин (Фото: EPA/MARK R. CRISTINO)

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин не изменит позицию относительно войны России против Украины из-за переговоров президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина в Сан-Франциско. Об этом сообщила спикер МИД КНР Мао Нин, цитирует ее Укринформ.

По ее словам, переговоры лидеров Китая и США не изменят отношение Пекина к "длительным международным и региональным кризисам, в частности, не изменят позицию по "кризису в Украине".
"В ходе переговоров был обмен мнениями по международным и региональным вопросам, вызывающим общую обеспокоенность, таким как "кризис в Украине" и конфликт Израиля и Палестины", — сказала Мао.
Она отметила, что позиция Китая по войнам в Украине и на Ближнем Востоке "четкая и последовательная". 
"Мы всегда стоим на стороне честности и справедливости, стремимся способствовать миру и переговорам, а также деэскалации ситуации", — заявила дипломат.
На брифинге после переговоров с Си Байден сказал, что обсудил с китайским правителем войну РФ против Украины, но не привел подробностей. 
СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".
  • Накануне встречи Байден заявил, что у Китая есть "реальные проблемы", а лидер КНР – это "еще один пример того, как восстанавливается американское лидерство в мире".
  • Байден сказал, что договорился о возобновлении военных контактов с Китаем на переговорах с Си.
  • Си сказал Байдену, что Китай не атакует Тайвань в "ближайшие годы".

Читайте также: Китай раскритиковал Байдена, который назвал Си Цзиньпина "коммунистическим диктатором" 

Дмитрий Гриниченко
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