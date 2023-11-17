Китай может отправить обратно в США панд. Это говорит о потеплении между странами – NYT
Лидер Китая Си Цзиньпин намекнул в Сан-Франциско, что его страна готова отправить обратно в США своих панд, недавно вернувшихся на Родину. Об этом сообщает The New York Times.
"Мы готовы продолжать наше сотрудничество с Соединенными Штатами по сохранению панд и делать все возможное, чтобы удовлетворить желания жителей Калифорнии, чтобы углубить дружеские связи между двумя нашими народами", – сказал Си.
Журналисты BBC указывают на то, что вопрос панд, обсуждаемый китайским лидером и его американским коллегой Джо Байденом, является одним из главных результатом встречи.
Си отметил, что панды являются "посланниками дружбы между китайским и американским народами", что свидетельствует о потеплении в отношениях между Китаем и США. В Белом доме поддержали такую инициативу Пекина.
В начале ноября в Вашингтонском зоопарке устроили китайским пандам "пышные проводы" на несколько дней.
Как только зоопарк объявил, что панды покинут его, поклонники животных приезжали за сотни или даже тысячи миль, чтобы увидеть их. Некоторые наблюдали за медведями ежедневно онлайн с помощью специальной камеры для панд в зоопарке, пишет NYT.
"Мне сказали, что многие американцы, особенно дети, очень не хотели прощаться с пандами и пошли в зоопарк, чтобы их навестить", – заявил Си.
- Байден сказал, что договорился о возобновлении военных контактов с Китаем на переговорах с Си.
- Си сказал Байдену, что Китай не атакует Тайвань в ближайшие годы.
- В МИД Китая заявили, что Пекин не изменит позицию по войне России против Украины из-за переговоров президента Байдена и Си в Сан-Франциско.
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