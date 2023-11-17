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Китай может отправить обратно в США панд. Это говорит о потеплении между странами – NYT

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2023, 06:42
Китай может отправить обратно в США панд. Это говорит о потеплении между странами – NYT - Фото
Китайская панда в зоопарке США (Фото: ЕРА/MICHAEL REYNOLDS)

Лидер Китая Си Цзиньпин намекнул в Сан-Франциско, что его страна готова отправить обратно в США своих панд, недавно вернувшихся на Родину. Об этом сообщает The New York Times.

"Мы готовы продолжать наше сотрудничество с Соединенными Штатами по сохранению панд и делать все возможное, чтобы удовлетворить желания жителей Калифорнии, чтобы углубить дружеские связи между двумя нашими народами", – сказал Си.

Журналисты BBC указывают на то, что вопрос панд, обсуждаемый китайским лидером и его американским коллегой Джо Байденом, является одним из главных результатом встречи.

Си отметил, что панды являются "посланниками дружбы между китайским и американским народами", что свидетельствует о потеплении в отношениях между Китаем и США. В Белом доме поддержали такую инициативу Пекина.

В начале ноября в Вашингтонском зоопарке устроили китайским пандам "пышные проводы" на несколько дней.

Как только зоопарк объявил, что панды покинут его, поклонники животных приезжали за сотни или даже тысячи миль, чтобы увидеть их. Некоторые наблюдали за медведями ежедневно онлайн с помощью специальной камеры для панд в зоопарке, пишет NYT.

"Мне сказали, что многие американцы, особенно дети, очень не хотели прощаться с пандами и пошли в зоопарк, чтобы их навестить", – заявил Си.

СПРАВКА. Китай имеет монополию на панд и не продает их, а отдает в аренду, чаще всего за сотни тысяч долларов в год. Эксперты называют это "панда-дипломатией". Гигантские панды гостили в США со времен нормализации отношений обеих стран после исторического визита президента Ричарда Никсона в Китай в 1972 году. Китай традиционно посылал медведей в зоопарки дружественных стран в качестве поощрения или благодарности. К примеру, СССР получил самца Пинь-Пинь в 1957 году за то, что первым признал коммунистический Китай.
  • Байден сказал, что договорился о возобновлении военных контактов с Китаем на переговорах с Си.
  • Си сказал Байдену, что Китай не атакует Тайвань в ближайшие годы.
  • В МИД Китая заявили, что Пекин не изменит позицию по войне России против Украины из-за переговоров президента Байдена и Си в Сан-Франциско.

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Милана Головань
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Китайси цзиньпинпандаджо байден
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