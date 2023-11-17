Глава Пентагона считает, что нужно общаться с врагами. Даже с Россией

Министр обороны США Ллойд Остин считает, что нужно общаться с врагами и подчеркнул необходимость поддерживать каналы связи с Россией даже после ее агрессии против Украины. Об этом глава Пентагона заявил на брифинге.

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Объясняя свои слова, Остин отметил, что решение о том, чтобы поддерживать каналы связи между военными США и Китая по итогам встречи американского президента Джо Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином 16 ноября в Сан-Франциско, было верным.

Кроме того, добавил глава Пентагона, США пытаются поддерживать связи даже с Россией, несмотря на ее полномасштабное вторжение в Украину.

"Мы должны иметь возможность разговаривать с друзьями, но мы должны иметь способность разговаривать с противниками. Важно, чтобы эти каналы были открыты. Даже в разгар всего того, что произошло с Россией и Украиной, я имел возможность взять трубку и поговорить с министром обороны России. И я думаю, что это критически важный потенциал, который мы должны поддерживать, чтобы справиться с кризисом в будущем", – заявил Остин.

Байден сказал, что договорился о возобновлении военных контактов с Китаем на переговорах с Си.

Си сказал Байдену, что Китай не атакует Тайвань в ближайшие годы.

В МИД Китая заявили, что Пекин не изменит позицию по войне России против Украины из-за переговоров президента Байдена и Си в Сан-Франциско.

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