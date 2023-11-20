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Глава Пентагона Остин прибыл в Киев. Это его второй визит с начала большой войны

Цей матеріал також доступний українською
20.11.2023, 09:43
Глава Пентагона Остин прибыл в Киев. Это его второй визит с начала большой войны - Фото
Фото: Ллойд Остин/Х

Министр обороны США Ллойд Остин прибыл с неанонсированным визитом в Киев. Об этом он заявил в Х (Twitter).

Глава Пентагона сообщил, что прилетел в украинскую столицу, чтобы встретиться с руководством страны.

"Я здесь сегодня, чтобы передать важное послание: Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать Украину в ее борьбе за свободу против российской агрессии как сейчас, так и в будущем", – написал Остин в сообщении.

Спикер Госдепа США Мэттью Миллер заявил на прошлой неделе, что США ищут способы защитить украинскую энергетику от атак России, которые она может попробовать совершить зимой.

Это второй визит главы Пентагона в Киев с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. В прошлый раз Остин был в Украине 24 апреля 2022 года. Он приезжал вместе с госсекретарем Энтони Блинкеном. Американские официальные лица встречались с президентом Владимиром Зеленским и несколькими министрами.

  • 11 октября после 16-го Рамштайна глава Минобороны США заявил, что его страна возьмет на себя роль лидера коалиции, которая поможет Украине развивать свои Военно-воздушные силы, а украинские летчики смогут использовать истребители F-16 не раньше весны 2024 года.
  • В тот же день Остин объяснил союзникам, что Украина важна, потому что российская агрессия — это угроза безопасности Европы и странам НАТО.

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Милана Головань
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