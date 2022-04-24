Глава Пентагона и госсекретарь США уже в Киеве, разговаривают с Зеленским — Арестович
24.04.2022, 23:04
Иллюстративный снимок: Энтони Блинкен, Джо Байден, Ллойд Остин (фото - ЕРА)
Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен прибыли в Киев и сейчас встречаются с президентом Владимиром Зеленским. Об этом в программе Фейгин Live сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.
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"Сегодня американцы в Киеве. <...> Да, они прямо сейчас разговаривают с президентом", – сказал он.
Официальных сообщений о прибытии глав Пентагона и Госдепа пока нет.
- 7 апреля Блинкен заявил, что "не существует сценариев войны с Россией, в которых Украина в конечном счете не победила бы".
- Посещение Киева Блинкеном и Остином глава государства анонсировал вчера, 23 апреля, на пресс-конференции в столичном метрополитене. По его словам, на встрече обсудят оружие, которое нужно Украине, и темпы его поставок.
- 26 апреля на американской военной базе Рамштайн в Германии состоятся масштабные переговоры о долгосрочной безопасности Украины.
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