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Глава Пентагона и госсекретарь США уже в Киеве, разговаривают с Зеленским — Арестович

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24.04.2022, 23:04
Глава Пентагона и госсекретарь США уже в Киеве, разговаривают с Зеленским — Арестович - Фото
Иллюстративный снимок: Энтони Блинкен, Джо Байден, Ллойд Остин (фото - ЕРА)

Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен прибыли в Киев и сейчас встречаются с президентом Владимиром Зеленским. Об этом в программе Фейгин Live сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Сегодня американцы в Киеве. <...> Да, они прямо сейчас разговаривают с президентом", – сказал он.

Официальных сообщений о прибытии глав Пентагона и Госдепа пока нет.

  • 7 апреля Блинкен заявил, что "не существует сценариев войны с Россией, в которых Украина в конечном счете не победила бы".
  • Посещение Киева Блинкеном и Остином глава государства анонсировал вчера, 23 апреля, на пресс-конференции в столичном метрополитене. По его словам, на встрече обсудят оружие, которое нужно Украине, и темпы его поставок.
  • 26 апреля на американской военной базе Рамштайн в Германии состоятся масштабные переговоры о долгосрочной безопасности Украины.
Евгений Пилипенко
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