Завтра в Киев приедут министр обороны и госсекретарь США

Завтра в Киев приедут министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом на пресс-конференции сказал президент Владимир Зеленский.

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"Будем ожидать, когда безопасность даст возможность и президенту США приехать и поддержать украинский народ", – сказал Зеленский.

По его словам, с Остином и Блинкеном обсудят список оружия, которое необходимо Украине, и темпы его поставок. Президент еще раз отметил, что в течение последних недель ситуация с поставками оружия Украине улучшилась.

"Мы хотим больше (оружия, – ред.), чем нам дают. Довольны ли мы? Мы не можем отказываться от самой мощной помощи, которая идет во время войны из США и Британии. ...Они задают тон и темп в помощи. Часто они влияют на то, дадут ли нам наши европейские партнеры то или иное оружие", – сказал Зеленский.

Вадим Ребрина

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