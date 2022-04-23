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Завтра в Киев приедут министр обороны и госсекретарь США

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23.04.2022, 20:21
Завтра в Киев приедут министр обороны и госсекретарь США - Фото
Энтони Блинкен (Скриншот видео МИД)

Завтра в Киев приедут министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь США Энтони Блинкен. Об этом на пресс-конференции сказал президент Владимир Зеленский. 

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"Будем ожидать, когда безопасность даст возможность и президенту США приехать и поддержать украинский народ", – сказал Зеленский.

По его словам, с Остином и Блинкеном обсудят список оружия, которое необходимо Украине, и темпы его поставок. Президент еще раз отметил, что в течение последних недель ситуация с поставками оружия Украине улучшилась.

"Мы хотим больше (оружия, – ред.), чем нам дают. Довольны ли мы? Мы не можем отказываться от самой мощной помощи, которая идет во время войны из США и Британии. ...Они задают тон и темп в помощи. Часто они влияют на то, дадут ли нам наши европейские партнеры то или иное оружие", – сказал Зеленский.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский киев оружие Энтони Блинкен Ллойд Остин
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