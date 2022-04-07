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Нет таких сценариев, в которых Украина не победит – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 08:57
Нет таких сценариев, в которых Украина не победит – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (фото - ЕРА)

Не существует сценариев войны с Россией, в которых Украина в конечном бы счете не победила. Об этом в интервью MSNBC заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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У него спросили, может ли Украина победить.

"В конечном счете, да, ведь что такое успех, что такое победа? Это сохранить суверенитет и независимость своей страны. И нет сценария, по которому со временем этого не произойдет", – ответил Блинкен.

Однако он отметил, что есть проблема: на достижение победы может уйти время – а это значит новые смерти и разрушения.

"Но самое мощное здесь то, что украинцы ясно дали понять, что не будут подчиняться воле Владимира Путина", – подытожил глава Госдепа.

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Марк Сировой
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