Нет таких сценариев, в которых Украина не победит – Блинкен

Не существует сценариев войны с Россией, в которых Украина в конечном бы счете не победила. Об этом в интервью MSNBC заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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У него спросили, может ли Украина победить.

"В конечном счете, да, ведь что такое успех, что такое победа? Это сохранить суверенитет и независимость своей страны. И нет сценария, по которому со временем этого не произойдет", – ответил Блинкен.

Однако он отметил, что есть проблема: на достижение победы может уйти время – а это значит новые смерти и разрушения.

"Но самое мощное здесь то, что украинцы ясно дали понять, что не будут подчиняться воле Владимира Путина", – подытожил глава Госдепа.

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Марк Сировой

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