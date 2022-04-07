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Блинкен: Украинские военные получат по 10 противотанковых систем на каждый российский танк

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 02:47
Блинкен: Украинские военные получат по 10 противотанковых систем на каждый российский танк - Фото
Энтони Блинкен (Скриншот видео Госдепа)

Украинские военные получат от США и их союзников по 10 противотанковых систем на каждый российский танк. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью, опубликованном на сайте Госдепа.

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"Президент санкционировал выделение еще 100 миллионов долларов, что позволит предоставить больше Javelins нашим украинским партнерам", – сказал госсекретарь США. 

По его словам, США, их союзники и партнеры "поставили или скоро поставят" украинским военным по 10 ПТРК на каждый российский танк.

Блинкен отметил, что украинским военным нужно действовать быстро и эффективно, чтобы защищаться "от самолетов, которые обстреливают их с неба, и от танков, которые пытаются уничтожить их города с земли".

"У них есть инструменты, в которых они нуждаются, они будут продолжать их получать, и мы будем продолжать их поддерживать", – сказал госсекретарь США.

На вопрос о том, готовы ли США предоставить Украине гарантии безопасности, о которых говорит украинское правительство, Блинкен не дал конкретного ответа.

"Практически ежедневно мы ведем постоянные разговоры с нашими украинскими партнерами, в том числе о том, что мы и другие могли бы сделать в случае успешных переговоров, чтобы защитить их и помочь им защитить себя в будущем. Все это сейчас является предметом разговоров. Я не собираюсь забегать вперед, но мы сделаем все возможное, другие сделают все возможное, чтобы убедиться, что Украина может защитить себя и предотвратить повторение агрессии со стороны России", – сказал Блинкен.

  • 6 апреля стало известно, что США дают $100 млн дополнительной помощи для Украины – на противотанковые системы.
Наталия Медведева
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Энтони Блинкен птрк Javelin
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