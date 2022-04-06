На противотанковые системы. США дают $100 млн дополнительной помощи для Украины – Блинкен
Соединенные Штаты выделят для Украины дополнительно $100 млн помощи – на противотанковые системы. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба Госдепа США.
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"Мир был шокирован и потрясен зверствами, совершенными российскими войсками в Буче и по всей Украине. Силы Украины мужественно продолжают защищать свою страну и свою свободу", – говорится в сообщении.
В Госдепе отметили, что США, их союзники и партнеры непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Я санкционировал сегодня по поручению президента немедленное выделение помощи в области безопасности на сумму до 100 миллионов долларов, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в дополнительных противотанковых системах", – сказал Блинкен.
Госсекретарь добавил, что одновременно с помощью Украине в укреплении ее позиций на поле боя и за столом переговоров, США, их союзники и партнеры также будут работать над документированием сообщений о военных преступлениях России и предоставления информации соответствующим органам, чтобы привлечь виновных к ответственности.
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