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На противотанковые системы. США дают $100 млн дополнительной помощи для Украины – Блинкен

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2022, 05:30
На противотанковые системы. США дают $100 млн дополнительной помощи для Украины – Блинкен - Фото
Энтони Блинкен (Фото: EPA-EFE/TOMS KALNINS)

Соединенные Штаты выделят для Украины дополнительно $100 млн помощи – на противотанковые системы. Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, сообщает пресс-служба Госдепа США.

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"Мир был шокирован и потрясен зверствами, совершенными российскими войсками в Буче и по всей Украине. Силы Украины мужественно продолжают защищать свою страну и свою свободу", – говорится в сообщении.

В Госдепе отметили, что США, их союзники и партнеры непоколебимо поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

"Я санкционировал сегодня по поручению президента немедленное выделение помощи в области безопасности на сумму до 100 миллионов долларов, чтобы удовлетворить острую потребность Украины в дополнительных противотанковых системах", – сказал Блинкен. 

Госсекретарь добавил, что одновременно с помощью Украине в укреплении ее позиций на поле боя и за столом переговоров, США, их союзники и партнеры также будут работать над документированием сообщений о военных преступлениях России и предоставления информации соответствующим органам, чтобы привлечь виновных к ответственности.

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Наталия Медведева
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