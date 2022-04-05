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Конгрессмены США призвали Байдена дать Украине больше оружия и истребители

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 07:12
Конгрессмены США призвали Байдена дать Украине больше оружия и истребители - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

Более 30 конгрессменов США из двух партий призвали президента Джо Байдена увеличить поставки оружия в Украину для противостояния российской агрессии. В письме конгрессменов, которое есть в распоряжении CNN, речь идет как о Stinger и Javelin, так и о боевых самолетах и ракетах большой дальности.

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Представители Демократической партии Энди Ким из Нью-Джерси и Джейсон Кроу из Колорадо и член Республиканской партии Питер Мейер из Мичигана инициировали обращение к Байдену с призывом предоставить больше оружия, включая ракеты класса "земля-воздух" большой дальности, истребители и противокорабельные ракеты, о необходимости которых ранее заявили в Украине.

Запрос законодателей также включает увеличение поставок зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin, запасы которых в Украине заканчиваются, как сказано в письме, а также беспилотников с большей дальностью действия, чтобы Украина могла "лучше нарушать российские линии снабжения и противостоять российской осаде", особенно на востоке Украины.

"Мы признаем, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры уже предоставили существенную военную помощь в ответ на российское вторжение... Однако украинцам ясно, что нужно сделать больше, чтобы Украина выиграла эту войну", – сказано в письме конгрессменов.

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Оксана Житнюк
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США военная помощь война с россией
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