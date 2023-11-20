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Більше артилерії. США виділили новий пакет військової допомоги – Зеленський

Этот материал также доступен на русском
20.11.2023, 19:37
Більше артилерії. США виділили новий пакет військової допомоги – Зеленський - Фото
Володимир Зеленський (скриншот)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Сполучені Штати виділили новий пакет військової допомоги для України, у якому буде більше артилерії, щоб посилити оборону та наступ ЗСУ на загарбані росіянами українські території. Про це він заявив у вечірньому зверненні.

За словами Зеленського, на зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном було обговорено ситуацію на полі бою та її перспективи.

Йшлося про те, як можна посилити оборону та спроможність ЗСУ звільняти окуповані території.

"Є новий оборонний пакет для нашої держави від Сполучених Штатів. Я вдячний. Зокрема, буде більше артилерії, снарядів, які потрібні саме зараз", – сказав президент.

  • Це другий візит глави Пентагону до Києва з початку повномасштабного вторгнення РФ до України: минулого разу Остін був там 24 квітня 2022 року.
  • Він вважає, що США потрібно спілкуватися з ворогами, й наголосив на необхідності підтримувати канали зв'язку з Росією навіть зараз.
  • Глава Пентагону запевнив Зеленського у підтримці Вашингтоном нагальних та довгострокових оборонних потреб країни.

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Уляна Кричковська
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